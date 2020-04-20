За месяц до освобождения осужденного за госизмену Кравцова продолжают держать в ШИЗО

Геннадий Кравцов, отбывающий срок по обвинению в госизмене и сидящий в мордовской колонии, за месяц до освобождения столкнулся с очередным ужесточением условий содержания. Как сообщает адвокатская "Команда 29", ему снова "назначили" штрафной изолятор. С начала марта эта мера применяется к нему уже в третий раз: срок нахождения в ШИЗО постоянно продлевают. Юристы считают неслучайным государственный прессинг ФСИН в отношении данного арестанта.

"Тактика простая: они создают невыносимые условия, чтобы спровоцировать на совершение какого-нибудь нового преступления и добавить срок. Это не столько месть, сколько политика системы — надо наказать так, чтобы он сломался", - считает глава "Команды 29" Иван Павлов.

По словам Павлова, именно такой сценарий воплотился в жизнь незадолго перед тем, у заключенного появилась возможность выйти условно-досрочно.

По обвинению в шпионаже бывшего сотрудника ГРУ Геннадия Кравцова арестовали в начале 2014 года. Фабула обвинения состоит в том, что, устраиваясь на работу в Швецию, он сообщил в своем резюме некие секретные сведения.