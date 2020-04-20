Главреды петербургских СМИ просят Беглова оперативно сообщать о ситуации с коронавирусом

Руководители СМИ Петербурга обратились с открытым письмом к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой обеспечить адекватное информирование журналистов о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе, полный текст обращения опубликовал "Лениздат.Ру".

Заявление подписали главные редакторы изданий ЗАКС.Ру, "Лениздат.Ру", MR7, ИА "Росбалт", "Город-812", "Фонтанка.ру", радиостанции "Эхо Москвы", петербургских редакций "Новой газеты", "Коммерсанта", "МК в Питере", а также представители Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

Журналисты обратили внимание Беглова на то, что в Петербурге нарастают "тревожные настроения среди горожан из-за очевидного недостатка информации о мерах", которые готовит Смольный в связи с эпидемией. Вопросы вызывает появившаяся 16 апреля информация о возможном введении пропускного режима, которую за последние четыре дня никто из чиновников не опроверг. Например, введут ли пропуска или нет, кто будет отвечать за работу системы, кто, где и как проведет разъяснительную работу, как быть гражданам, которые не пользуются интернетом, и как все это скажется на работе систем жизнеобеспечения города.

Если у властей есть ответы на эти вопросы, СМИ хотели бы оперативно донести их до петербуржцев. В противном случае, призывают журналисты, Смольному следует обдумать вопрос об ограничениях, которые, "как показал пример Москвы, могут принести больше вреда, чем пользы".

"Мы считаем необходимым в самые сжатые сроки сформулировать чёткие ответы на вопросы, связанные с возможным введением пропускной системы в нашем городе, изложенные в этом обращении, и настаиваем на повышении качества информирования жителей Санкт-Петербурга через СМИ о ситуации с эпидемией коронавируса", - подчеркнули журналисты.

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