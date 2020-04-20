В Смольном технически готовы к пропускному режиму

Глава комитета по информатизации и связи Станислав Казарин в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" выразил уверенность в том, что активно обсуждаемое в двух столицах введение пропускного режима - решение, к которому город можно считать уже технически готовым. Однако для него существует и другая сторона вопроса.

"Есть федеральное приложение, которым можно воспользоваться, есть опыт Москвы, есть наши разработки. В зависимости от того, какой регламент использования этих пропусков будет принят, можно использовать различные технические решения. Но я очень рассчитываю, что нам не придется вводить никакого пропускного режима", - признался чиновник в телеэфире.

Идеальный вариант для Казарина - повышение уровня сознательности петербуржцев и более тщательное соблюдение ими норм санитарной безопасности. В таком случае, по его словам, "технически сложная и затратная мера" городу не понадобится.

Разговоры о возможном введении пропусков в связи с опасностями коронавирусной инфекции начались на прошлой неделе. Парламентская оппозиция смотрит на эту перспективу с недоверием.