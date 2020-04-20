В Петербурге сменился начальник жилищной инспекции

У жилищной инспекции Петербурга 20 апреля сменился руководитель. На этой должности Владимира Зябко сменила Ольга Акацевич.

Зябко - чиновник-долгожитель, занимавший свой пост с 2003 года. В том же году ему вручили медаль "В память 300-летия Петербурга". Он также носит звание почетного работника жилищно-коммунального хозяйства и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Акацевич, в свою очередь, ранее работала в администрации Приморского района заместителем главы, отвечая за благоустройство. Год назад ЗАКС.Ру писал о росте числа объектов недвижимости у нее в списке задекларированной собственности.

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