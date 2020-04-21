Полицейские обыскали ижевского активиста в рамках дела о поджоге офиса "Единой России"

Ижевские правоохранители нагрянули с обыском к местному активисту Тимофею Клабукову в рамках дела о поджоге территориального офиса "Единой России", информирует "ОВД-Инфо".

Исходя из постановления, которое Клабуков опубликовал у себя в Facebook, следственные мероприятия проходили в рамках дела, возбужденного по ч. 1 ст. 213 УК (Хулиганство). По версии правоохранителей, дома у активиста "может храниться имущество, а также предметы и вещи, имеющие значение для уголовного дела".

"У нас в Ижевске кто-то коктейль Молотова в офис „Единой Росиии" кинул. Но у меня мама и подруга дома, и они подтвердили, что в этот день и в это время я был дома - это происходило ночью", - поделился Клабуков.

У молодого человека изъяли электронную технику. Вечером 20 апреля его доставили в полицию для допроса в качестве свидетеля.