На строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург потребуется 1,7 трлн рублей

Сумма, необходимая для возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург, снизилась до 1,7 трлн рублей, делится "Коммерсант".

750 млрд рублей выделит государство. Финансовая модель включает капитальный грант на 200 млрд, заложенный в комплексном плане модернизации инфраструктуры, плюс заём из ФНБ на 380 млрд и субсидируемый кредит ВЭБ в размере 170 млрд рублей.

192 млрд рублей предоставит ОАО "РЖД", другие 200 млрд - акционеры проекта. Переговоры по строительству до сих пор продолжаются, в том числе с зарубежными инвесторами. 436 млрд выдадут отечественные банки, 125 млрд - облигационный займ.

Ожидается, что ВСМ будут возводить уже с текущего года до 2026-го. По предварительным подсчетам РЖД, пассажиропоток проекта в 2030 году составит 23,3 млн человек, а к 2040 году достигнет 28 млн человек.

Добавим, ранее проект ВСМ Москва - Петербург оценивался в 2,3 трлн рублей.