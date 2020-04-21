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10:45

В РФ выявлено 5642 новых случая заражения COVID-19: всего - 52 763 заболевших

фото ЗакС политика В РФ выявлено 5642 новых случая заражения COVID-19: всего - 52 763 заболевших

За минувшие сутки количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, увеличилось на 5642 человека, информирует оперативный штаб. Таким образом, общее количество инфицированных достигло отметки в 52 763.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 скончался 51 гражданин. Всего с начала эпидемии умерло 456 россиян. При этом из больниц выписали 3872 человек, победивших инфекцию.

Роспотребнадзор отчитался о более чем 2,14 млн проведенных тестов на COVID-19.

Наибольшее количество заболевших, традиционно, в Москве и области: 29 433 и 5959 случаев соответственно.

По Северо-Западу ситуация сложилась следующим образом:

В Петербурге — плюс 127 человек (всего - 1973), Ленинградской области — плюс 42 (всего - 496),

Мурманской области — плюс 35,

Смоленской области — плюс 19,

Коми — плюс 16,

Вологодской области — плюс 7,

Калининградской области — плюс 6,

Новгородской области — плюс 6,

Псковской области — плюс 6,

Архангельской области — плюс 4,

Карелии — плюс 3.

Всего в мире коронавирусная инфекция выявлена у почти 2,5 млн человек, погибли свыше 170 тысяч, выздоровели не менее 652 тысяч.

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