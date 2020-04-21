На екатеринбургского "навальниста" составили протокол за "несуществующий" митинг

Екатеринбургские правоохранители составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) на экс-координатора локального штаба Алексея Навального Юрия Кузьминых из-за мероприятия, которого не было, делится "Урал. МБХ медиа".

Кузьминых рассказал, что дело связано с роликом "Митинг против Куйвашева на болоте", который был опубликован в соцсетях в 2019 году. Запланированный протест отменился и проведён не был, при этом активисту вменили организацию митинга без подачи уведомления.

"Сегодня я был в полиции и отказался от дачи объяснений, пока не изучим материалы дела. Нам дали на это сутки. За это время мы привлечем к делу в качестве свидетелей активистов из штаба Навального в Екатеринбурге. Непонятно, почему вообще это дело почти год было законсервировано. Известно, что его инициировала прокуратура Екатеринбурга", - уточнил детали произошедшего Кузьминых.

В июне 2019 года "навальнисты" хотели провести митинг против губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, однако чиновники отказались согласовывать акцию на заявленном месте, предложив активистам провести её в заболоченном парке. Мероприятие в итоге сорвалось.