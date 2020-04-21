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11:30

Вишневский подготовил законопроект о единовременных выплатах для петербуржцев

фото ЗакС политика Вишневский подготовил законопроект о единовременных выплатах для петербуржцев

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский 21 апреля передал юридическому управлению Законодательного собрания Петербурга проект закона, предусматривающего разовые выплаты для каждого жителя региона.

Всем совершеннолетним горожанам "яблочник" предлагает направить по 10 тысяч рублей. Лицам, не достигшим 18 лет, по 5 тысяч рублей. Эти деньги, согласно документу, необходимо выделить из регионального бюджета.

Вишневский последовательно отстаивает идею прямых выплат населению как меру социальной поддержки в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Помимо него о подобной необходимости с трибуны ЗакСа высказывались беспартийный депутат Максим Резник и представитель КПРФ Александр Рассудов. Резник заявлял о необходимости регионам выступать с инициативой "распечатать" Фонд национального благосостояния. 

Категорически против прямых выплат лидер фракции Парти роста Оксана Дмитриева. Спикер ЗакСа и руководитель петербургского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров обвинял оппозиционеров в пиаре на теме коронавируса.

Перейти к практике единовременных выплат населению решили сразу в нескольких странах мира, в том числе США, Японии, Германии. В Италии в период борьбы с коронавирусной инфекцией ввели безусловный базовый доход для малоимущих. Установить безусловный базовый доход для всего населения намерены также в Испании. 

В России выделить 5-10% ВВП на прямые выплаты населению предлагала группа экономистов, опубликовавших доклад на сайте фонда "Либеральная миссия". Также порядка 50 депутатов региональных парламентов и муниципальных образований подписали обращение к Владимиру Путину и Михаилу Мишустину с требованием передать деньги народу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон



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