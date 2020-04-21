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11:59

В "прекрасной России будущего" Чичваркин хочет люстрировать всех крупных чиновников

фото ЗакС политика В "прекрасной России будущего" Чичваркин хочет люстрировать всех крупных чиновников

Бизнесмен Евгений Чичваркин, считающий себя политическим эмигрантом и активно комментирующий отечественные реалии из-за рубежа, рассказал о своей программе действий в случае, если бы ему в ближайшее время довелось прийти к власти в России.

По его словам, он организовал бы экономику таким образом, чтобы еда и одежда для граждан стали стоить копейки, и не облагал бы бизнес, связанный с продовольствием, никакими налогами. Предприниматель убежден, что в стране существуеют немыслимые, ненормальные, "коррупционные" наценки на товары первой необходимости, и поэтому расправляться с первоисточником этой проблемы он взялся бы радикальным способом.

"Люстрация должна касаться всех властей. Выше главы района никто не может больше занимать никаких должностей нигде. Ну, они все воры. Как минимум воры, и мы все это знаем. Воры и коррупционеры. Они могут работать водителями, могут - на кране, нам нужно строить дорогу между Якутском и Магаданом, нужны крепкие мужские руки", - заявил Чичваркин в эфире телеканала "Дождь".

Кроме того, для него крайне важно набрать в ряды сотрудников будущих спецслужб людей, никогда не имевших отношение к спецслужбам в прошлом, и "прекратить все войны немедленно".

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