"Безнаказанность должна быть остановлена": Правозащитники просят СК заняться угрозами Кадырова

Свыше ста российских правозащитников, политиков, деятелей науки, культуры и искусств выступили с коллективным требованием, обращенным к Следственному комитету, возбудить уголовное дело в отношении чеченского лидера Рамзана Кадырова и предоставить госзащиту журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной. Заявление доступно на сайте "Мемориала".

Подписанты обращения уверены, что опубликованное в Instagram Кадырова видео, содержит открытые угрозы в адрес "Новой газеты".

"За подобными заявлениями должностных лиц Чечни неоднократно следовали реальные тяжкие преступления. Неугодных Кадырову убивали в Чечне, в других регионах Северного Кавказа. Киллеры, направляемые из Чечни, совершали убийства и покушения в Москве, в Турции, Украине, в Западной, Центральной, Северной Европе. Это подтверждается не только признаниями задержанных, материалами уголовных дел, публикациями СМИ, но и приговором австрийского суда. Безнаказанность должна быть остановлена", - манифестируют авторы обращения.

Среди подписантов - председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, глава организации "За права человека" Лев Пономарев, писательница Людмила Улицкая, народная артистка РФ Лия Ахеджакова, актриса Наталья Фатеева, мультипликатор Гарри Бардин, писатель Дмитрий Быков, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, издатель Ирина Прохорова, директор аналитического центра "Левада" Лев Гудков, политолог Дмитрий Орешкин и другие.

Напомним, ранее Кадыров обрушился с критикой на обозревателя "Новой" Елену Милашину, написавшую статью о том, что в республике якобы несколько больниц закрыты на коронавирусный карантин, а врачам, запертым там, якобы не хватает средств индивидуальной защиты. Кроме того, в материале говорилось о чрезмерно суровом отношении местных силовиков к нарушителям самоизоляции.

"Столько ерунды пишет одна эта „Новая газета". Эй! Я обращаюсь к руководству государства. Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!" - негодовал Кадыров.

Спустя несколько дней Генпрокуратура обязала "Новую" удалить статью, задевшую главу Чечни.