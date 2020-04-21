ФК "Зенит" готов предоставить "Газпром Арену" для размещения "коронавирусного" госпиталя

В случае крайней необходимости футбольный клуб "Зенит" может предоставить свой стадион "Газпром Арена" под размещение временного госпиталя для больных COVID-19, известил гендиректор ФК Александр Медведев.

От других подобных спортобъектов стадион выгодно отличается наличием крыши - соответственно, там можно в любое время контролировать внутренний микроклимат. Впрочем, отметил Медведев, пока в "Зенит" не поступало обращений относительно переформатирования "Газпром Арены".

"Надеюсь, что дело до этого [до передачи арены] не дойдёт, но, если потребуется, стадион можно использовать для развёртывания госпиталя. Но пока город к нам ещё не обращался с таким вопросом", - цитирует Медведева "Фонтанка".

Добавим, временный госпиталь для инфицированных коронавирусом уже начали оформлять в "Ленэкспо".

По состоянию на 21 апреля в городе на Неве зафиксировано 1973 случая заболевания COVID-19.