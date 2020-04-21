Больницу святого Георгия обеспечили средствами индивидуальной защиты на весь период пандемии

Один из попечителей больницы святого Георгия, Средне-невский судостроительный завод, передал ей в пользование более пяти тысяч защитных масок, респираторов и комбинезонов, о чем говорится на сайте городского правительства.

В мероприятии, помимо гендиректора предприятия, поучаствовали главврач Валерий Стрижелецкий и вице-губернатор Евгений Елин.

По словам Стрижелецкого, для его больницы полученной партии помощи хватит на весь период пандемии коронавируса в городе.

Ранее Покровской больнице безвозмездно передавали средства индивидуальной защиты музыкант Сергей Шнуров и, при содействии депутата ЗакСа Александра Кущака, вьетнамская община в Петербурге. В свою очередь, больнице святого Георгия уже помогал коллега Кущака Борис Вишневский. Медицинские материалы городу в последнее время покупал и банк "Россия".

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