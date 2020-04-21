Коронавирус заставил чиновников Ленобласти уйти на принудительную самоизоляцию

Четверо сотрудников аппарата одного из вице-губернаторов Ленобласти получили письмо о необходимости самоизолироваться и трудиться из дома, поделился со Znak.com близкий к правительству региона источник. Дело в том, что некоторые работники могли заразиться коронавирусной инфекцией.

"В связи с ростом числа подтвержденных COVID-19 среди жителей Ленинградской области и города Санкт-Петербурга среди лиц, имеющих симптомы ОРВИ, так и бессимптомных носителей, руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области перевести на удаленную работу максимальное число работников", - гласит распоряжение правительства об организации работы удаленно.

В свою очередь в пресс-службе администрации губернатора Ленобласти данную информацию отрицать не стали, добавив, что распоряжение носит рекомендательный характер.

На сегодняшний день COVID-19 выявлен у 496 жителей 47 региона.