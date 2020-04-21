Единоросс из города Пушкин отчитался о доходе в 81,4 млн рублей

Депутат муниципального совета МО "город Пушкин" от "Единой России" сообщил о годовом доходе за 2019 год в размере 81,4 млн рублей. Декларации мундепов опубликованы на сайте муниципалитета.

Годом раньше Павлов отчитался о доходе в 145 млн рублей, который был выше настоящего, очевидно, за счет продажи нескольких квартир.

Сейчас в собственности единоросса шесть квартир площадью от 42,2 до 333 кв. м. Кроме того, он владеет 11 нежилыми помещениями площадью от 42,6 до 571,2 кв. м. Депутат также задекларировал мотоцикл Harley Davidson и автоприцеп.

Супруга мундепа владеет долями в четырех квартирах и автомобилем Porsche Cayenne. Ее годовой доход составил 6,4 млн рублей.

Павлов работает в совете на непостоянной основе. Он учредитель и генеральный директор агентства недвижимости "Колвэй Груп". Кроме того, единоросс - заместитель председателя попечительского совета Комплексного центра социального обслуживания населения Пушкинского района. Кроме того, Павлов организует серии забегов PushkinRun.

В 2016 году Павлов был кандидатом в Госдуму от Партии Роста по округу 218, победу в котором одержал Виталий Милонов.

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