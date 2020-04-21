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14:23

Областные активисты бьют тревогу из-за сброса нечистот в озеро Судаковское

фото ЗакС политика Областные активисты бьют тревогу из-за сброса нечистот в озеро Судаковское

Активисты движения "Красивая Ленобласть" обнаружили, что Приозерский детский дом-интернат незаконно сбрасывает отходы своей жизнедеятельности в расположенное неподалеку от него озеро Судаковское.

По сообщению общественников, местные жители не единожды пытались привлечь внимание районной администрации к обозначенной проблеме, однако чиновники каждый раз уверяли их, что проблема решена. Однако на деле, выяснили активисты, данные слова оказались лишь формальностью: участник экодвижения Евгений Козлов побывал на месте и сделал фотографии, демонстрирующие обратное - загрязненная помоями вода продолжает сбрасываться в водоём.

"Так называемые "работы" заключались в том, что от разбитого временем колодца канализации трубу просто отвели чуть дальше, при этом труба оказалась ещё ближе к озеру, и по сей день озеро и дальше продолжает наполнятся нечистотами!" - негодуют активисты.

Добавим, в Приозерском районе существует ещё одна острая проблема - незаконная вырубка леса в бухте Моторной. В феврале на местности вырубили лесную полосу 500 метров в длину ради установки столбов линии электропередач. В марте активисты разбили на берегу протестный палаточный лагерь и вынуждены были его свернуть только в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретом на собрания людей. Делом занялся Следственный комитет.

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