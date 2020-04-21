Беглов заявил о возможности введения пропускного режима при несоблюдении самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 21 апреля заявил, что правительство рассматривает вариант введения пропусков для перемещения по городу. По его словам, все зависит от того, как петербуржцы будут соблюдать рекомендации правительства.

- Правительство работает. Мы разрабатываем несколько сценариев, которые могут развиваться в нашем городе. Все зависит от того, какая ситуация в городе сложится. Если мы будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, мы пройдем этот пик с минимальными потерями. Если этого не будет, тогда у нас будут сложности. Поэтому мы предусматриваем разные варианты. Абсолютно разные варианты в зависимости от ситуации: от самых средних, которые сегодня ввел Санкт-Петербург и которые себя оправдывают, до самых жестких, вплоть до введения пропусков. Ситуация и жизнь покажет, насколько мы с вами дисциплинированы, - заявил глава города.

Он добавил, что правительство города знает, что делать. Также, по словам Беглова, власти Петербурга знают, когда будут применять те или иные меры - "в зависимости от ситуации". По словам градоначальника, власти в полной мере информируют петербуржцев о развитии ситуации в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и на странице Александра Беглова "ВКонтакте". "Никаких подпольных слухов нет", - заявил губернатор.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что власти Петербурга разрабатывают вариант введения пропускной системы в городе. Аналогичная мера действует в Москве с 15 апреля. Разрешение необходимо жителям столицы, если они намерены перемещаться по городу на каком-либо транспорте. Руководители петербургских СМИ обратились к губернатору Петербурга Беглову с открытым письмом, в котором заявили о необходимости более подробно информировать граждан о планах правительства по борьбе с коронавирусом, в том числе и о перспективах введения пропускного режима в городе на Неве.

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