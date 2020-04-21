Беглов посоветовал депутатам направлять предложения по борьбе с COVID-19 в координационный совет

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что депутаты Законодательного собрания города могут направлять свои предложения по мерам борьбы против коронавируса в Межведомственный координационный совет. Об этом глава города сообщил на заседании правительства 21 апреля.

Беглов отметил, что в совете уже есть представители парламента. К ним остальные депутаты могут обращаться за необходимой информацией, заявил губернатор.

- Если какие-то вопросы есть, то всегда можно у своего коллеги спросить. Или, если есть какие-то предложения, через него направить в Межведомственный координационный совет, - предложил Беглов.

Отметим, в совет входит вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов. Больше в нем не числится ни один из депутатов городского парламента.

Ранее с различными предложениями по поддержке населения выступали представители различных фракций петербургского Законодательного собрания. Депутаты уже дважды пытались пригласить вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева на пленарное заседание парламента, однако в Смольном заявляли о том, что чиновник слишком занят для визита к избранникам народа.

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