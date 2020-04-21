Греф похвалил правительство и успокоил вкладчиков Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что весьма доволен новейшим составом и действиями нового правительства, приступившего к работе в январе.

"Конечно, им пришлось окунуться сразу после назначения в тяжелейшие испытания. Ту ситуацию с коронавирусом, которую мы имеем сегодня, во многом их заслуга… Они сделали первые очень правильные шаги… Я считаю и премьера, и его команду, одной, наверное, из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20-30 лет", - цитирует его слова РИА "Новости".

Заслуживает отдельной похвалы также, по мнению Грефа, московский мэр Сергей Собянин, задающий правильные стандарты борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Говоря в том же интервью о своем предприятии, глава Сбербанка отметил две ключевые вещи: сокращение персонала не планируется, а все средства вкладчиков находятся под надежной защитой.