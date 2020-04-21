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16:28

Руководство "Яблока" требует возбуждения уголовного дела против Кадырова

фото ЗакС политика Руководство "Яблока" требует возбуждения уголовного дела против Кадырова

Представители правозащиты, интеллигенции, а также члены политсовета "Яблока" подписали коллективное заявление, в котором они требуют от руководства страны предоставления журналистке Елены Милашиной государственной защиты и возбуждения уголовного дела против главы Чечни Рамзана Кадырова. Второе требование, пишут они, тесно связано с первым, поскольку чеченский лидер в апреле открыто угрожал корреспонденту, а такие угрозы в российских реалиях часто чреваты трагическим финалом.

Авторы обращения приводят также цитату пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявившего, что хоть слова Кадырова и были весьма эмоциональными, но ничего необычного в Кремле за этими словами не увидели. Составителей письма такой ответ Пескова не устраивает.

"Безнаказанность должна быть остановлена", - этими словами заканчивается обращение, подписанное политиками Львом Шлосбергом, Борисом Вишневским, Николаем Рыбаковым, правозащитниками Валерием Борщевым, Сергеем Ковалевым, Светланой Ганнушкиной, Александром Черкасовым, Зоей Световой.

Напомним, сюжет начался с того, что Кадырову не понравилось расследование Милашиной о борьбе чеченских властей с пандемией COVID-19 и силовых методах, применяемых к гражданам. По требованию Роскомнадзора и Генпрокупратуры "Новая газета" вынуждена была удалить материал с сайта вскоре после его опубликования и возмущенной реакции Кадырова.


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