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16:30

Беглов: Деньги по крохам собираем

фото ЗакС политика Беглов: Деньги по крохам собираем

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 21 апреля заявил о сложности исполнения советов по введению тех или иных мер поддержки населения на время эпидемии коронавируса. Он отметил, что бюджет города ограничен - "деньги по крохам собираем". 

- Предложения все очень хороши, мы их рассмотрим, но если только говорить: "Хочу"- ничего не будет. Есть реальная ситуация, есть реальные деньги в бюджете. Хотелки - это хорошо. Мы сегодня принимаем меры экстренные, - сказал Беглов. 

Он заявил, что больших денег стоит создание новых койко-мест и лечение больных коронавирусом. Глава города добавил, что сейчас ему необходимо "из Жигулей сделать Мерседес" - переоборудовать обычные больницы в инфекционные. 

Во время заседания правительства, на котором обсуждались меры поддержки населения и соблюдение прав и законных интересов предпринимателей, свои предложения озвучивали в том числе и депутаты Законодательного собрания Петербурга. Некоторые из них губернатору показались недостаточно конкретными. 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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