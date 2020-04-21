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16:59

Продолжительность жизни россиян достигла рекордного максимума

фото ЗакС политика Продолжительность жизни россиян достигла рекордного максимума

Средняя продолжительность жизни россиян, по подсчетам специалистов Минздрава, установила исторический максимум по итогам 2019 года, передает "Интерфакс". Показатель составил 73,4 года.

В министерстве объясняют получившееся достижение снижением смертности граждан в трудоспособном возрасте (на 3,5%% у мужчин и 2,1% у женщин).

Интересно, что во второй половине предыдущего года фиксировался и более высокий текущий показатель: в октябре Минздрав сообщал о средней продолжительности в 73,6 лет. Картину испортили остававшиеся два месяца.

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