Чиновники разрешили снести три старинных кронштадтских здания

В ближайшее время три малоэтажных дореволюционных здания по адресу Цитадельское шоссе, 14 в Кронштадте будут снесены, сообщает петербургское издание "Канонер". Такое решение приняли сотрудники КГИОП.

На этом участке земли располагается воинская часть 56016, которую Министерство обороны намерено реорганизовать. По плану, здесь должен появиться некий "туристско-рекреационный кластер". Исполнять задуманное поручили ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов".

Согласно замыслу министерства, ликвидируют здания котельной (дом 14В), столярной мастерской (дом 14Д) и склада. Некоторые соседние постройки, наоборот, решили отреставрировать.