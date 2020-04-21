Дрозденко проверяют на коронавирус после заражений в администрации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проходит проверку на коронавирус "как контактное лицо", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее 21 апреля глава субъекта РФ объявил в своем Instagram о подтвержденных случаях инфицирования COVID-19 среди сотрудников его администрации. В связи с этим максимально возможное число коллег Дрозденко отныне следует "максимально дистанционному" режиму работы.

По последним официальным данным, в Ленобласти проживает 496 граждан, зараженных коронавирусной инфекцией.