18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:38

Дрозденко проверяют на коронавирус после заражений в администрации

фото ЗакС политика Дрозденко проверяют на коронавирус после заражений в администрации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проходит проверку на коронавирус "как контактное лицо", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее 21 апреля глава субъекта РФ объявил в своем Instagram о подтвержденных случаях инфицирования COVID-19 среди сотрудников его администрации. В связи с этим максимально возможное число коллег Дрозденко отныне следует "максимально дистанционному" режиму работы.

По последним официальным данным, в Ленобласти проживает 496 граждан, зараженных коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:56 В Петербурге высаживают весенние цветы

20:40 Беглов отложил "хотелки" до победы над коронавирусом

20:30 Шишлов предлагает разрешить дистанционную юридическую помощь

20:15 Смольный планирует сэкономить на школах

19:59 "Наблюдатели Петербурга" призвали ГИК к беспристрастному формированию ТИКов

19:31 В Комздраве рассказали, что Лисовец перед госпитализацией "не отсиживался в кабинетах"

18:59 Бывшего священника РПЦ оштрафовали на 10 тысяч рублей за незаконный крестный ход

18:52 Патриарх попросил Мишустина не взимать с церквей коммуналку из-за отсутствия пожертвований

18:38 Дрозденко проверяют на коронавирус после заражений в администрации

18:16 Россия не изменила себе в рейтинге свободы прессы и по-прежнему занимает 149 место

17:59 Чиновники разрешили снести три старинных кронштадтских здания

17:36 "Вынужден признать, что заболел": Глава петербургского комздрава лег в больницу

17:30 Дмитриева приветствует "жесткий карантин" с патрулированием

17:03 Умер 48-летний настоятель Елоховского собора: у него обнаружили COVID-19

16:59 Продолжительность жизни россиян достигла рекордного максимума

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru