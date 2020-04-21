18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:52

Патриарх попросил Мишустина не взимать с церквей коммуналку из-за отсутствия пожертвований

фото ЗакС политика Патриарх попросил Мишустина не взимать с церквей коммуналку из-за отсутствия пожертвований

Глава РПЦ патриарх Кирилл попросил российского премьера Михаила Мишустина отсрочить коммунальные платежи для подведомственных церкви учреждений ввиду снижения уровня пожертвований, вызванных режимом самоизоляции граждан. Письмо патриарха опубликовал Telegram-канал "Зеленый змий".

Патриарх полагает, что "заморозить" платежи следует лишь до отмены ограничительных мер, после чего все руководимые РПЦ заведения войдут в привычный режим работы.

В свою очередь источники РБК подлинность прошения патриарха подтвердили. Один из информаторов издания отметил, что Мишустин письмо церковного владыки перенаправил профильным ведомствам. К примеру, в Минстрое сообщили, что ответили на обращение Кирилла еще на прошлой неделе. Согласно озвученной министерством информации, решение об отсрочке может быть принято по соглашению между потребителем и поставщиком коммунальных услуг и зафиксировано в дополнительном соглашении.

В то же время "Газпром" уведомил СМИ, что если от приходов РПЦ будут поступать соответствующие просьбы, их рассмотрят в индивидуальном порядке.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:56 В Петербурге высаживают весенние цветы

20:40 Беглов отложил "хотелки" до победы над коронавирусом

20:30 Шишлов предлагает разрешить дистанционную юридическую помощь

20:15 Смольный планирует сэкономить на школах

19:59 "Наблюдатели Петербурга" призвали ГИК к беспристрастному формированию ТИКов

19:31 В Комздраве рассказали, что Лисовец перед госпитализацией "не отсиживался в кабинетах"

18:59 Бывшего священника РПЦ оштрафовали на 10 тысяч рублей за незаконный крестный ход

18:52 Патриарх попросил Мишустина не взимать с церквей коммуналку из-за отсутствия пожертвований

18:38 Дрозденко проверяют на коронавирус после заражений в администрации

18:16 Россия не изменила себе в рейтинге свободы прессы и по-прежнему занимает 149 место

17:59 Чиновники разрешили снести три старинных кронштадтских здания

17:36 "Вынужден признать, что заболел": Глава петербургского комздрава лег в больницу

17:30 Дмитриева приветствует "жесткий карантин" с патрулированием

17:03 Умер 48-летний настоятель Елоховского собора: у него обнаружили COVID-19

16:59 Продолжительность жизни россиян достигла рекордного максимума

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru