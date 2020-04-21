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19:31

В Комздраве рассказали, что Лисовец перед госпитализацией "не отсиживался в кабинетах"

фото ЗакС политика В Комздраве рассказали, что Лисовец перед госпитализацией "не отсиживался в кабинетах"

Перед тем, как почувствовать недомогание и признаки ОРВИ, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец очень много работал, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на коллег чиновника.  Решение лечь в больницу чиновник принял накануне ночью. 

"Он не отсиживался в кабинетах, ездил сам. Недавно был в Покровской больнице – там решали вопросы с обустройством медицинских шлюзов. Конечно, он был в защитной маске, но не в противовирусном костюме", - рассказали изданию.

В настоящий момент врачи городской больницы №40, в которую госпитализировали Лисовца, ждут результатов его теста на COVID-19. У всех коллег чиновника по комитету тоже взяли необходимые анализы. Обязанности Лисовца временно исполняет его заместитель Андрей Сарана.

О своей госпитализации чиновник ранее сообщил, записав и распространив видеообращение.

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