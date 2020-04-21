В Петербурге высаживают весенние цветы

Петербургские улицы начали преображаться: на них появляются первые весенние цветы, о чем сообщает сайт Смольного.

Работники садово-паркового хозяйства при комитете по благоустройству занялись Биржевым сквером на Васильевском острове, где по плану должно появиться около 50 тысяч цветов. Наведение красоты касается и других районов. Всего к 9 мая городские службы должны будут высадить более 600 тысяч виолы. В июне на разных участках города виолу обещают сменить бегонией.

Сообщается также, что с начала апреля сотрудники садово-парковых предприятий посадили более 16 тысяч деревьев и кустарников и отремонтировали газоны на территории, имеющей в общей сложности площадь примерно 90 тысяч квадратных метров.