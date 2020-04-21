Беглов отложил "хотелки" до победы над коронавирусом

На заседании правительства Петербурга 21 апреля депутаты активно задавали вопросы и предлагали свои меры по поддержке населения и борьбе с коронавирусом. Губернатора города Александра Беглова их пожелания вывели из равновесия, и он попросил парламентариев отложить свои "хотелки" до лучших времен. Правительство само знает, что необходимо предпринимать, заявил Беглов. И точно знает, каков размер бюджета, добавил губернатор.

Сделать "Мерседес" из "Жигулей"

В повестке дня заседания правительства было включено только три вопроса, которые касались в основном отчетов о выполненных мероприятиях 2019 года.Однако, актуальная тема коронавируса сместила вектор обсуждения. Депутат от "Справедливой России" в Законодательном собрании Надежда Тихонова спросила у выступившего с докладом главы комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, не думает ли он, что необходимо финансово помочь самозанятым и индивидуальным предпринимателям, которые во время пандемии лишились заработка.

В начале апреля 2020 года правительство России приняло постановление о временных правилах учета безработных и выплате им пособия. Согласно документу, индивидуальные предприниматели и самозанятые, вставшие на биржу труда во время пандемии COVID-19, будут получать минимальное пособие по безработице. Сейчас эта выплата составляет 1,5 тысячи рублей.

Тихонова считает, что эту сумму необходимо увеличить за счет бюджета города.

- Не кажется ли вам, что нам нужно предусмотреть региональные доплаты, чтобы "подтянуть" их на какой-то минимальный прожиточный минимум? Вы понимаете, что они лишились единственного дохода, который они своим микро-бизнесом получали. Они могут рассчитывать только на поддержку в 1,5 тысячи, - обратилась Тихонова к председателю комитета.

Ржаненков в ответ сообщил, что имеющие детей получат еще по три тысячи на каждого несовершеннолетнего. Кроме этого, по его словам, комитет может оказывать адресную помощь тем, кто к ним обратился.

Поддержать и весь остальной бизнес предложил уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов. Свой доклад о работе в 2019 году на заседании правительства он начал с того, что сейчас бизнесмены как никогда нуждаются в помощи властей. Абросимов рассказал, что к нему регулярно обращаются предприниматели и озвучивают свои варианты их поддержки. Предложения вполне взвешены и на них надо обратить внимание при формировании правительством нового пакета помощи бизнесу, считает омбудсмен.

Среди перечисленных им мер снижение налога на имущество в 2020 году для всех пострадавших от кризиса предпринимателей в два раза, а также субсидирование 75% ежемесячных трат на выплату заработной платы для тех предприятий, кто вынужден приостановить свою деятельность. Помимо этого, Абросимов заявил, что необходимо установить до 31 декабря 2020 года единую ставку в 7,5% для предпринимателей, рассчитывающих по единому налогу на вмененный доход. Использующим патентную систему налогообложения требуется разрешить устанавливать доход в ноль рублей, добавил омбудсмен.

Он также предложил отменить арендную плату на второй и третий кварталы 2020 года для тех, кто снимает городское имущество. За четвертый квартал можно ввести отсрочку до 31 декабря 2021 года, заявил Абросимов.

По его словам, еще одной проблемой предпринимателей является наличие задолженности перед ними государственных заказчиков. Сумма составляет около 400 млн рублей, сообщил уполномоченный со ссылкой на информацию комитета по государственному заказу.

Абросимов рассказал, что более подробный план действий направлен в исполнительные органы власти и Законодательное собрание. Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик отметил, что бюджета Петербурга может не хватить на компенсацию 75% зарплат малого и среднего бизнеса. Он добавил, что город будет обращаться в федеральные органы за поддержкой.

Тихонова попросила Соловейчика подумать все же над возможной поддержкой бизнеса. Иначе, по ее словам, с отчетом о проделанной работе в 2021 году возникнут проблемы.

- Поэтому я и спрашиваю о субсидиях. Надо же все-таки предусмотреть. Иначе в 21-м году, когда мы будем отчитываться о наших итогах, отчитываться нам будет нечем, - считает Тихонова.

- Будет не перед кем, наверно, отчитываться, - добавила депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова.

Она хотела обратиться к главе комитета по промышленной политике, но выступление парламентария прервал Беглов со своей эмоциональной речью. Он попросил "товарищей" быть не такими пессимистичными. Глава города отметил, что советы давать легко, а исполнять уже очень сложно.

- Если каждый будет сам за себя: одни бьются, а другие смотрят: " А вот там еще надо что-то сделать"... Хорошо смотреть футбол и давать советы, сложнее играть в него, - отметил губернатор.

Он согласился с тем, что промышленность и предпринимателей надо поддерживать, но "в меру своих сил и возможностей". Сейчас главное помочь малоимущим слоям населения, заявил Беглов. По его словам, деньги власти собирают "по крохам", а на лечение больных коронавирусом уходят большие суммы.

- И сама организация коек, и оборудование стоят миллиарды рублей. Поэтому давайте конкретно говорить без всяких "хотелок". Здесь не нужна пиар-кампания какая-то. Я вас очень прошу. Мы работаем уже два часа, если есть конкретные предложения - готовы их выслушать. Если просто попиариться, тогда есть Законодательное собрание - идите, там много времени можно говорить. Мы два часа работаем с вами. У нас еще третий вопрос. Я надеюсь на конкретные предложения, а не какие-то эфемерные вещи, - заявил губернатор.

По его словам, он готов раздать всем деньги и согласен со многими мерами, но открытым остается финансовый вопрос: "Скажите, где взять деньги?". Он добавил, что "хотелки оставим после того, как победим коронавирус". В настоящий момент правительству и так сложно работать, рассказал Беглов. Глава города уточнил, что сейчас ему надо "из "Жигулей" сделать "Мерседес" - переоборудовать обычные больницы в инфекционные.

Не шалтаться, не болтаться

Сложно работать городским властям отчасти и потому, что люди не соблюдают режим самоизоляции, заявил губернатор Петербурга. По его словам, при плохой дисциплинированности сразу растет количество заболевших коронавирусом.

- Вот как у нас коэффициент дисциплины снизился до 2,1 - 434 человека заболели. Вот и все. Повысился уровень дисциплины - 139 человек. Ну невозможно так! Если будут шалтаться-болтаться, то ничего хорошего не будет. Никаких мер не хватит, - уверен глава города.

Отсутствие самоорганизованности у петербуржцев Беглов поставил и в вину депутатам разных уровней. Губернатор считает, что они должны обратиться к своим избирателям и попросить их оставаться дома. Пока, по словам Беглова, он не видел ни одного подобного заявления:

- У нас чрезвычайная ситуация, хочу вам сказать. Вот просто тяжело, трудно, откровенно говоря. Я бы обратился к депутатам Законодательного собрания, Государственной думы, депутатам местного самоуправления - это ваши избиратели, сделайте все, чтобы они сидели дома. Ни одного выступления я не вижу. Ну выступите, скажите, дадим вам эфир: "Ребята, сидите дома!".

По мнению главы Петербурга, это поможет правительству лучше подготовиться к "сложной ситуации". Сейчас власти города разрабатывают несколько сценариев борьбы с коронавирусом и применение одного или другого зависит от соблюдения режима самоизоляции, заявил Беглов. Он уточнил, что при плохой дисциплинированности петербуржцев правительство может ввести пропускной режим.

Эту идею давно поддерживает глава фракции Партии роста в ЗакСе Оксана Дмитриева. Об этом она напомнила и на заседании правительства. Депутат заявила, что лучше принять "избыточные меры, чем недостаточные".

- Призываю не бояться, не слушать, потому что тут взаимопротиворечивые требования. С одной стороны требования чрезвычайную ситуацию объявить, а с другой - ограничить режим самоизоляции, - обратилась Дмитриева к Беглову.

По ее расчетам, пропускной режим надо вводить при приросте зараженных в день более 10%. Губернатор ответил, что согласен с этими цифрами. Пока же есть возможность ограничиться уже принятыми мерами, но при несоблюдении самоизоляции их придется ужесточить, напомнил Беглов.

София Саттарова

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