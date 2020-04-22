"Беззащитный" сотрудник центра "Э" навестил калининградку и потребовал удалить комментарий

Во время режима обязательной самоизоляции домой к жительнице Калининграда Диане Забровской пришел лишенный минимальных средств индивидуальной защиты представитель Центра по борьбе с экстремизмом и потребовал, чтобы женщина удалила один из размещенных ею комментариев "ВКонтакте", пишет "Медиазона".

Забровская рассказала, что 20 апреля она прокомментировала заметку про акцию протеста сотрудников швейного производства в сообществе "Новый Калининград", написав следующее: "Калининградцы, эти люди нам подали пример, мы должны объединиться, мы все в таком положении. Сегодня начались протесты во Владикавказе и у нас".

На следующий день к Забровской пришел правоохранитель.

"Попросил удалить - иначе, если люди выйдут на улицу, меня привлекут к уголовной ответственности как организатора", - пояснила она.