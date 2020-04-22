150-летие Ленина отметят гаданиями, лекциями и марафонами в формате онлайн

Ввиду пандемии коронавирусной инфекции празднования по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ленина (Ульянова) пройдет в регионах в режиме онлайн, информирует ТАСС.

Например, в историко-краеведческом музее "Невская застава" проведут дистанционную лекцию "Что делал Ленин за Невской заставой?". Историки поведают о первом петербургском периоде жизни вождя пролетариата. Кроме того, в Instagram учреждения организуют "гадания" на тему "Какой ты сегодня Ленин".

Музейный комплекс в Разливе, где в 1917 году политик прятался от Временного правительства проведёт онлайн-марафон "Здесь был Ленин": на страницах заведения в соцсетях посетители смогут прогуляться по виртуальным маршрутам вместе с лидером революции.

Музей политической истории России скорректировал формат выставки "Ленин и Струве: друзья-враги", которая должна была открыться в апреле. Проект сделали передвижным, чтобы им смогли насладиться жители разных российских городов.