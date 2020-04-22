ФСБ предотвратила массовое убийство в тюменской областной школе

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 19-летнего жителя Тюменской области, который готовил массовое убийство в одной из местных школ, извещает РИА "Новости", ссылаясь на сведения, полученные от Центра общественных связей силового ведомства.

При задержании у юноши изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи и мануалы по изготовлению самодельных взрывных устройств.

О готовности совершить преступление молодой человек сообщил сотрудникам ФСБ. Эту информацию подтвердили также свидетели. На данный момент правоохранители решают вопрос о том, какую следует избрать меру пресечения для юноши.