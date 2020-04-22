Врач-реаниматолог Покровской больницы заразился COVID-19

Врач-реаниматолог-анестезиолог Покровской больницы Сергей Саяпин подхватил коронавирусную инфекцию, о чем рассказал у себя на странице "ВКонтакте", прикрепив к заметке скан положительного теста на COVID-19.

"Ну, что, господа-товарищи? Картинка складывается. Если у чего-то симптомы ковида. У чего-то КТ-картина ковида. Значит, это и есть ковид", - сообщил медик.

Ранее Покровской больнице, испытывающей серьезные трудности из-за нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) и выявленных случаев заражения COVID-19 среди обитателей, подарил необходимую продукцию музыкант Сергей Шнуров. Позднее комздрав отчитался, что в больницу направят костюмы и маски.

Медучреждение попало в поле зрения СМИ после того, как его на просторы интернета попала видеозапись, в которой врачи рассказали об острой нехватке СИЗ.