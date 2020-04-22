Дроздов обратится к Беглову по поводу сохранения Муринского парка

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 апреля утвердило запрос вице-спикера Анатолия Дроздова ("Единая Россия"), предложившего губернатору Александру Беглову включить в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) ранее выведенный из него участок в Муринском парке.

На участке планируется строительство спортивного комплекса Nova Arena 2. Дроздов уверен, что спорткомплекс можно перенести на Светлановский проспект. Ранее в администрации Калининского района заявили, что будут обсуждать этот вопрос после того, как закончатся судебные разбирательства вокруг разрешения на строительство Nova Arena 2.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова спросила у Дроздова, почему раньше, когда другие депутаты вносили поправки о защите от застройки Муринского парка, единороссы голосовали против. Вице-спикер ответил, что на тот момент еще не было решения инвентаризационной комиссии, позже выступившей за включение территории в перечень ЗНОП.

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