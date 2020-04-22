Вишневский по просьбе Беглова поднял шум на заседании ЗакСа

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский во время заседания Законодательного собрания Петербурга 22 апреля попросил своих коллег подписаться под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства из Фонда национального благосостояния для борьбы с коронавирусом и для поддержки населения.

"Яблочник" напомнил, что накануне губернатор во время заседания правительства призвал членов парламента "поднять шум" на федеральном уровне из-за нехватки средств в региональном бюджете. Депутат заявил, что рад помочь главе города и пошуметь по поводу необходимости прямых выплат населению и средств для поддержки малого и среднего бизнеса.

На утро 22 апреля под письмом Путину подписались шесть депутатов. Помимо самого Вишневского, это коммунисты Ирина Иванова, Ольга Ходунова и Александр Рассудов, лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев и беспартийный Максим Резник.

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