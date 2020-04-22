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11:14

Вишневский по просьбе Беглова поднял шум на заседании ЗакСа

фото ЗакС политика Вишневский по просьбе Беглова поднял шум на заседании ЗакСа

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский во время заседания Законодательного собрания Петербурга 22 апреля попросил своих коллег подписаться под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства из Фонда национального благосостояния для борьбы с коронавирусом и для поддержки населения.

"Яблочник" напомнил, что накануне губернатор во время заседания правительства призвал членов парламента "поднять шум" на федеральном уровне из-за нехватки средств в региональном бюджете. Депутат заявил, что рад помочь главе города и пошуметь по поводу необходимости прямых выплат населению и средств для поддержки малого и среднего бизнеса.

На утро 22 апреля под письмом Путину подписались шесть депутатов. Помимо самого Вишневского, это коммунисты Ирина Иванова, Ольга Ходунова и Александр Рассудов, лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев и беспартийный Максим Резник.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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