В Петербурге ограничат время на принятие решение о проведении капремонта

Городской парламент Петербурга 22 апреля одобрил в первом чтении проект закона, по которому органы местного самоуправления обязаны будут принимать решение о проведении капитального ремонта многоквартирного дома в течение месяца.

Инициатива была подготовлена депутатами Сергеем Никешиным, Денисом Четырбоком (оба - "Единая Россия") и Александром Рассудовым (КПРФ) дабы привести городское законодательство в соответствие с федеральным. Ранее время на принятие решение не было ограничено.

Во время обсуждения законопроекта лидер фракции Партия Роста заявила, что в период борьбы с коронавирусом необходимо дифференцированно оказывать помощь населению, в том числе с помощью временного освобождения от взносов за капремонт.

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