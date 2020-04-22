СМИ: Голосование по поправкам в Конституцию отсрочат до середины лета

В Кремле в качестве возможных дат общероссийского голосования по поправкам в Конституцию обсуждают 24 июня и 8 июля, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Первая дата приходится на годовщину Парада Победы 1945 года. Вторая совпадает с днем семьи, любви и верности, учрежденном в 2008 году. До этого рассматривались даты в конце мая – начале июня.

Источники отмечали, что говорить о точной дате голосования сложно из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Один из собеседников утверждает, что обсуждение новой даты идет постоянно. Другой источник сообщил, что Кремль хотел бы провести голосование как можно скорее и не совмещать его с единым днем голосования в сентябре. Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что проводить голосование по поправкам в единый день голосования нельзя, поскольку это слишком разные процедуры.

Голосование по поправкам в Конституцию изначально должно было состояться 22 апреля. О переносе на более поздний срок из-за коронавируса объявил президент Владимир Путин в конце марта.