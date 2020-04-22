18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:42

Полежаевский парк подвергнут комплексному экологическому обследованию

фото ЗакС политика Полежаевский парк подвергнут комплексному экологическому обследованию

Территорию одного из крупнейших парков Петербурга, Полежаевского парка, включили в перечень участков, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследование. Соответствующий законопроект городской парламент принял в первом чтении 22 апреля.

Автор инициативы, председатель парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин ("Единая Россия"), отметил, что на территории зеленой зоны находятся свалки мусора и прочего хлама. По итогу обследования парк может получить защитный статус, отметил депутат.

Кроме того, из перечня исключили Пискаревский парк и устье Красненькой речки. Экологическое обследование этих территорий уже было произведено, объяснил Никешин.

Депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова назвала решение обследовать Полежаевский парк большой победой жителей Красносельского района и обратила внимание коллег на состояние Пискаревского парка.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
13:36 Уральского блогера наказали рублём за распространение фейков о COVID-19

13:26 Песков о датах голосования по поправкам в Конституцию: Прикидки есть, но говорить о них вряд ли возможно

13:13 Коммунисты Петербурга провели акцию с возложением цветов в честь юбилея Ленина

13:11 ВЦИОМ: Доля не готовых голосовать за поправки в Конституцию россиян выросла в 1,5 раза

12:59 Коммунисты возложили цветы к мавзолею Ленина, соблюдая дистанцию

12:46 Макаров призвал коллег не уподобляться героям фильма "Операция "Ы"

12:41 Оперштаб: 2/3 умерших от коронавируса москвичей вовремя не обратились за помощью

12:26 Коронавирус у главы комздрава Петербурга пока не подтвержден

12:10 Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ в больницы Владимира

12:04 Смольный рассказал о порядке захоронения умерших от коронавируса

11:54 ЗакС принял законопроект о бесплатном предоставлении кадастровой документации льготникам

11:46 Живущую за границей главу "Руси сидящей" вызвали в СК по делу о "коронавирусном" фейке

11:42 Полежаевский парк подвергнут комплексному экологическому обследованию

11:36 СК возбудил уголовное дело о применении силы к полицейским после митинга во Владикавказе

11:23 СМИ: Голосование по поправкам в Конституцию отсрочат до середины лета

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru