Живущую за границей главу "Руси сидящей" вызвали в СК по делу о "коронавирусном" фейке

Следственный комитет по Новгородской области вызвал на допрос директора фонда помощи осужденным "Русь сидящая" Ольгу Романову в рамках дела о распространении недостоверной информации о COVID-19, поделился с "МБХ медиа" её адвокат Сергей Бадамшин.

Романова пребывает в статусе свидетеля. Разбирательство началось после того, как на сайте организации появилась новость о колонии в городе Топорок Новгородской области.

Бадамшин известил следователя, что Романова не живет в РФ, поэтому прийти на опрос не может. Кроме того, в СК направили её личные письменные объяснения. По словам правозащитницы, в публикации не содержалось информации о вспышке инфекции в колонии, кроме того, там была заметка о том, что информация требует подтверждения.

Романова также указала, что СК или прокуратура разгласили сведения, составляющие тайну следствия, так как первым о возбуждении дела из-за новости "Руси сидящей" рассказал RT. Данное обстоятельство, по её мнению, требует отдельной процессуальной проверки.

Дело возбудили 13 апреля. В публикации, как утверждает СК, сообщалось, что 30 заключенных колонии в Топорке якобы заразились коронавирусом. RT и Novgorоd.ru со ссылкой на источники рассказали, что эта информация была опубликована на сайте "Руси сидящей". Сами правозащитники указывали, что в публикации говорилось о заболевших заключенных в Топорке, но о COVID-19 речи не шло.