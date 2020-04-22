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12:10

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ в больницы Владимира

фото ЗакС политика Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ в больницы Владимира

Владимирская прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела о поставках просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в местные больницы.

Впервые данная информация прозвучала в локальных СМИ. После проверки надзорное ведомство установило, что 50 аппаратов ИВЛ "ФАЗА - 5 НР", которые должны были использовать для подключения больных COVID-19 в городской больнице №6, не только не имели сопроводительной документации, но и не обслуживались на протяжении пятнадцати лет. Сумма контракта на закупку и поставку оборудования составила 6 млн рублей.

Кроме того, местный Росздравнадзор сообщил, что для работы данных ИВЛ необходим препарат фторотан (средство для введения в наркоз), который не применяется также уже более 15 лет. 

Постфактум проверки прокуратура направила в СК соответствующие документы с требованием возбудить уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь владимирские чиновники известили, что купленные аппараты ИВЛ "полностью пригодны для аппаратной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью".

"Но эти аппараты оказались предназначены для других видов помощи, и на вооружение владимирских медиков не приняты", - цитирует РИА "Новости" комментарий администрации области. 

По последним сведениям, во Владимирской области 293 человека заболели COVID-19, пять умерли.

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