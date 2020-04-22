Коронавирус у главы комздрава Петербурга пока не подтвержден

Первые тесты на наличие коронавирусной инфекции у главы комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца пока не дали результата, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей комитета.

По их словам, пока подтвержденного диагноза у чиновника нет. В Смольном сообщили, что Лисовец не контактировал с губернатором Александром Бегловым и вице-губернаторами лично, только в режиме онлайн-конференций.

При этом 18 апреля Лисовец вместе с вице-губернатором Олегом Эргашевым лично посетил Покровскую больницу.

Лисовец был госпитализирован с симптомами ОРВИ в городскую больницу №40. По его словам, симптомы у него появились за пару дней до этого. Исполнять обязанности главы комитета пока будет его заместитель Андрей Сарана.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.