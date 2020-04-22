Макаров призвал коллег не уподобляться героям фильма "Операция "Ы"

Во время заседания Заксобрания Петербурга 22 апреля его председатель Вячеслав Макаров поблагодарил депутатов за законодательную работу и соцподдержку населения в дни борьбы с коронавирусом. Отдельных коллег - имена спикер не назвал - он попросил "не выпячиваться" и не вносить "ради пиара" законопроекты, не подтвержденные финансово.

- А то мы как в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика": "Песчаный карьер - я, цементный завод - я, ликероводочный завод - я, мясокомбинат - я". У нас есть такие люди. Мы все это видим, - добавил Макаров.

Он также заявил, что сейчас настало время, "когда не до политики", и объявил, что в ближайшее время его партия "Единая Россия" передаст городу машины скорой помощи.

По словам Макарова, правительство Петербурга контролирует ситуацию с коронавирусом и действует на опережение. Отдельно спикер ЗакСа поблагодарил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и других священников православной церкви, которые молятся в храмах. Макаров пообещал, что когда закончится пандемия, каждый депутат получит оценки: небесную и земную.

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