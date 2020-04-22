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12:46

Макаров призвал коллег не уподобляться героям фильма "Операция "Ы"

фото ЗакС политика Макаров призвал коллег не уподобляться героям фильма "Операция "Ы"

Во время заседания Заксобрания Петербурга 22 апреля его председатель Вячеслав Макаров поблагодарил депутатов за законодательную работу и соцподдержку населения в дни борьбы с коронавирусом. Отдельных коллег - имена спикер не назвал - он попросил "не выпячиваться" и не вносить "ради пиара" законопроекты, не подтвержденные финансово.

- А то мы как в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика": "Песчаный карьер - я, цементный завод - я, ликероводочный завод - я, мясокомбинат - я". У нас есть такие люди. Мы все это видим, - добавил Макаров.

Он также заявил, что сейчас настало время, "когда не до политики", и объявил, что в ближайшее время его партия "Единая Россия" передаст городу машины скорой помощи.

По словам Макарова, правительство Петербурга контролирует ситуацию с коронавирусом и действует на опережение. Отдельно спикер ЗакСа поблагодарил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и других священников православной церкви, которые молятся в храмах. Макаров пообещал, что когда закончится пандемия, каждый депутат получит оценки: небесную и земную.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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