Уральского блогера наказали рублём за распространение фейков о COVID-19

Краснотурьинский городской суд Свердловской области решил наказать местного блогера Александра Лещева за тиражирование недостоверной информации о коронавирусной инфекции и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, инкриминировав ему нарушение ч. 9 ст. 13.15 КоАП, поделился с "МБХ медиа" помощник председателя горсуда Галина Шуман.

Лещев уведомил подписчиков о якобы появившихся новых больных COVID-19 в Северном управленческом округе.

Суд установил, что озвученная мужчиной информация не является правдой. На заседании Лещев сообщил, что решил поделиться данной новостью со своими подписчиками после того, как увидел её в соцсетях.

В Свердловской области официально известно о 243 случаях заражения коронавирусной инфекцией.