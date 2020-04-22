18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:06

В рамках дела о многомиллионном мошенничестве перед судом предстанет депутат областного ЗакСа

фото ЗакС политика В рамках дела о многомиллионном мошенничестве перед судом предстанет депутат областного ЗакСа

Управление Следственного комитета по Петербургу отчиталось о завершении расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного в отношении депутата Заксобрания Ленобласти Сергея Караваева и его отца Сергея Караваева-старшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, в период с 2011 по 2014 год, обвиняемые, действуя в сговоре с группой лиц, от имени коммерческой структуры приобрели право на земельный участок, расположенный на территории Всеволожского района, площадью 35 га. Стоимость земли составляла более 63 млн рублей.

Злоумышленники купили участок обманным путем, введя в заблуждение чиновников муниципалитета "Всеволожский муниципальный район". Земля была приобретена за 15% от кадастровой стоимости без построенных на ней объектов, которые бы позволяли совершить такую сделку. Таким образом, МО был причинён ущерб в размене не менее 53 млн рублей.

На сегодняшний день у следствия имеется достаточно доказательств для передачи дела с утверждённым обвинительным заключением в суд.

Оба мужчины с прошлого года находятся под стражей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:23 Суды арестовали еще 23 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

19:52 СМИ: Бывший депутат ЗакСа Волчек задержан и доставлен в Москву

19:27 Жительница Калининграда сообщила об угрозах из-за отказа удалить комментарий в ВК

18:56 "Грустно от произвола властей": Краснодарца оштрафовали за карикатуру Ёлкина с Путиным

18:53 "Сейчас не до политики": Споры ЗакСа из-за COVID-19

18:33 Заболевшие медики смогут подать заявление на выплату в администрацию района

18:27 Беглов попросил кабмин помочь с поставкой оборудования и СИЗ для врачей Петербурга

18:25 Беглов запустил литературную акцию в память о ВОВ

17:51 Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах РФ

17:49 Беглов одобрил концепцию развития железнодорожного узла в Петербурге

17:30 ВС РФ попросил суды не наказывать граждан суровыми штрафами за нарушение самоизоляции

17:22 СК возбудил дело из-за купленных депутатом Госдумы аппаратов ИВЛ для больницы во Владимире

16:56 МВД хочет расширить полномочия полицейских при задержании, стрельбе и досмотре машин

16:20 Коллективу "Ведомостей" запретили критиковать Путина и писать про опросы "Левады"

15:50 Суды оштрафовали и арестовали 8 участников митинга во Владикавказе

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru