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14:53

Мишустин раскритиковал губернаторов за формальное отношение к поручениям Путина по коронавирусу

фото ЗакС политика Мишустин раскритиковал губернаторов за формальное отношение к поручениям Путина по коронавирусу

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил, что многие главы регионов формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина о мерах борьбы с эпидемией, передает "Коммерсантъ".

Поручения, в том числе, касались обеспечения медицинских учреждений необходимым оборудованием. Мишустин напомнил, что на их выполнение осталось меньше недели, срок истекает 28 апреля. По его словам, "несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально".

"Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными",— считает Мишустин.

В марте Мишустин пригрозил губернаторам строгим наказаничем на невнимательное отношение к организации больничных мест.

На 22 апреля в России зафиксировано почти 58 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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