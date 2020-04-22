Коллективу "Ведомостей" запретили критиковать Путина и писать про опросы "Левады"

И.о. главреда "Ведомостей" Андрей Шмаров запретил сотрудникам издания писать критические заметки про обнуление президентских сроков Владимира Путина, а также публиковать тексты, содержащие отсылки к опросам "Левада-центра", пишет "Медуза", ссылаясь на полученную от источников в газете информацию.

Соответствующее наставление, рассказал собеседник издания, Шмарову якобы дали в аппарате главы государства. "Медуза" поинтересовалась у мужчины, так ли это, на что он заявил следующее: "А вам-то какое дело до нашей газеты? „Медуза" не входит в круг изданий, с которым я готов сотрудничать. Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймете".

Глава отдела социокультурных исследований "Левада-центра" и, по совместительству, колумнист "Ведомостей" Алексей Левинсон комментировать данную информацию отказался.

Ранее журналисты газеты уже выражали коллективное недовольство новым и.о. главреда. Спустя неделю после назначения, они потребовали его отставки.