СК возбудил дело из-за купленных депутатом Госдумы аппаратов ИВЛ для больницы во Владимире

Управление Следственного комитета по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту поставки просроченных на 15 лет аппаратов искуственной вентиляции легких в городскую больницу №6 Владимира, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение недоброкачественных медицинских изделий). 50 аппаратов ИВЛ "ФАЗА – 5 НР", выпущенные в 1999-2021 годах, передали больнице 7 апреля, хотя их срок истек еще 15 лет назад, а регистрационные удостоверения действовали до 2008 года. Комиссия признала оборудование непригодным.

По версии следствия, стоимость аппаратов оценивается в общем в 6 млн рублей. Ведется расследование.

Эти аппараты медикам передал благотворительный фонд "Милосердие и порядок" депутата Госдумы Григория Аникеева. На сайте депутата сообщалось, что аппараты Аникеев закупил на свои средства.