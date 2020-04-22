18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:30

ВС РФ попросил суды не наказывать граждан суровыми штрафами за нарушение самоизоляции

фото ЗакС политика ВС РФ попросил суды не наказывать граждан суровыми штрафами за нарушение самоизоляции

Изучив судебную практику последних дней, вызванных рассмотрением дел, связанных с пандемией коронавируса, Верховный суд попросил инстанции рангом ниже не наказывать граждан, нарушивших самоизоляцию, по всей строгости закона, а ограничиться минимальными штрафами либо предупреждениями.

Санкции должны "отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности", указал ВС РФ. Перемещения по причинам, не предусмотренным региональными указами о самоизоляции, следует расценивать как нарушение статьи о "невыполнении правил поведения" (ст. 20.6.1 КоАП), а не более "суровой" о "нарушении эпидемиологических правил" (ст. 6.3 КоАП).

По первой статье нарушителя ждут штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, по второй - от 15 до 40 тысяч, однако допускается и вынесение предупреждения. Наказывать по ст. 6.3 КоАП следует только тех, кому предписали соблюдать карантин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:23 Суды арестовали еще 23 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

18:56 "Грустно от произвола властей": Краснодарца оштрафовали за карикатуру Ёлкина с Путиным

18:53 "Сейчас не до политики": Споры ЗакСа из-за COVID-19

18:33 Заболевшие медики смогут подать заявление на выплату в администрацию района

18:27 Беглов попросил кабмин помочь с поставкой оборудования и СИЗ для врачей Петербурга

18:25 Беглов запустил литературную акцию в память о ВОВ

17:51 Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах РФ

17:22 СК возбудил дело из-за купленных депутатом Госдумы аппаратов ИВЛ для больницы во Владимире

14:53 Мишустин раскритиковал губернаторов за формальное отношение к поручениям Путина по коронавирусу

14:31 Выпускник ИТМО подарил петербургским школьникам ноутбуки, а больницу снабдил респираторами


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:23 Суды арестовали еще 23 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

19:52 СМИ: Бывший депутат ЗакСа Волчек задержан и доставлен в Москву

19:27 Жительница Калининграда сообщила об угрозах из-за отказа удалить комментарий в ВК

18:56 "Грустно от произвола властей": Краснодарца оштрафовали за карикатуру Ёлкина с Путиным

18:53 "Сейчас не до политики": Споры ЗакСа из-за COVID-19

18:33 Заболевшие медики смогут подать заявление на выплату в администрацию района

18:27 Беглов попросил кабмин помочь с поставкой оборудования и СИЗ для врачей Петербурга

18:25 Беглов запустил литературную акцию в память о ВОВ

17:51 Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах РФ

17:49 Беглов одобрил концепцию развития железнодорожного узла в Петербурге

17:30 ВС РФ попросил суды не наказывать граждан суровыми штрафами за нарушение самоизоляции

17:22 СК возбудил дело из-за купленных депутатом Госдумы аппаратов ИВЛ для больницы во Владимире

16:56 МВД хочет расширить полномочия полицейских при задержании, стрельбе и досмотре машин

16:20 Коллективу "Ведомостей" запретили критиковать Путина и писать про опросы "Левады"

15:50 Суды оштрафовали и арестовали 8 участников митинга во Владикавказе

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru