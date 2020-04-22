ВС РФ попросил суды не наказывать граждан суровыми штрафами за нарушение самоизоляции

Изучив судебную практику последних дней, вызванных рассмотрением дел, связанных с пандемией коронавируса, Верховный суд попросил инстанции рангом ниже не наказывать граждан, нарушивших самоизоляцию, по всей строгости закона, а ограничиться минимальными штрафами либо предупреждениями.

Санкции должны "отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности", указал ВС РФ. Перемещения по причинам, не предусмотренным региональными указами о самоизоляции, следует расценивать как нарушение статьи о "невыполнении правил поведения" (ст. 20.6.1 КоАП), а не более "суровой" о "нарушении эпидемиологических правил" (ст. 6.3 КоАП).

По первой статье нарушителя ждут штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, по второй - от 15 до 40 тысяч, однако допускается и вынесение предупреждения. Наказывать по ст. 6.3 КоАП следует только тех, кому предписали соблюдать карантин.