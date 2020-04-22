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17:49

Беглов одобрил концепцию развития железнодорожного узла в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов одобрил концепцию развития железнодорожного узла в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил гендиректору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову письмо с одобрением концепции по развитию железнодорожного сообщения в Петербурге и пригородах, сообщили в Смольном.

На первом этапе реализации планируется построить Северо-восточный (Павлово-на-Неве – Орехово) и Юго-западный (Владимирская – Бронка) железнодорожные обходы, чтобы вывести из города транзитное грузовое движение. Также планируется организовать тактовое движение поездов до Выборга, Всеволожска, Красного Села, Колпино и Тосно, Павловска, Гатчины, Белоострова и Ораниенбаума, железнодорожное сообщение с аэропортом Пулково и запустить электропоезда по маршруту Финляндский вокзал - Левашово - Сертолово.

На втором этапе планируется создать маршруты электричек Белоостров – Ораниенбаум, Гатчина – Токсово во внутригородской части петербургского железнодорожного узла. В Смольном надеются, что это позволит добираться из южных районов в северные без дополнительных пересадок.


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