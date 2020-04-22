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17:51

Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах РФ

фото ЗакС политика Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах РФ

Столичный мэр Сергей Собянин полагает, что систему цифровых пропусков следует внедрить во всех российских регионах в качестве меры по контролю за ситуацией с COVID-19. Инициатива управленца прозвучала во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав ряда субъектов РФ.

"Я считаю, что ее [систему цифровых пропусков] можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д.", - цитирует "Эхо Москвы" выдержку из речи Собянина. 

Начиная со среды, 22 апреля, в Москве введен автоматический контроль за гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и заканчивая личными авто.

Добавим, петербургский коллега Собянина Александр Беглов допустил введение режима пропусков в случае, если жители Северной столицы будут пренебрегать рекомендациями по соблюдению режима самоизоляции.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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