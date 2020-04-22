Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах РФ

Столичный мэр Сергей Собянин полагает, что систему цифровых пропусков следует внедрить во всех российских регионах в качестве меры по контролю за ситуацией с COVID-19. Инициатива управленца прозвучала во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав ряда субъектов РФ.

"Я считаю, что ее [систему цифровых пропусков] можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д.", - цитирует "Эхо Москвы" выдержку из речи Собянина.

Начиная со среды, 22 апреля, в Москве введен автоматический контроль за гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и заканчивая личными авто.

Добавим, петербургский коллега Собянина Александр Беглов допустил введение режима пропусков в случае, если жители Северной столицы будут пренебрегать рекомендациями по соблюдению режима самоизоляции.

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