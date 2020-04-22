Беглов попросил кабмин помочь с поставкой оборудования и СИЗ для врачей Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции попросил правительство помочь в поставке медицинского оборудованрия и средств индивидуальной защиты для врачей города, сообщили в Смольном.

Также Беглов попросил разрешить использовать федеральные средства для организации в регионах дополнительных госпиталей, в которых планируется лечить зараженных с легким течением болезни.

Пока в Петербурге заболевших коронавирусом лечат в девяти стационарах. Также, сообщили в Смольном, к 28 апреля пансионат "Заря", где держат пациентов на карантине, перепрофилируют для лечения зараженных в легкой форме.

Ранее Беглов призвал Заксобрание Петербурга "поднять шум" на федеральном уровне из-за нехватки средств в региональном бюджете для борьбы с коронавирусом. На следующий день депутаты ЗакСа подписались под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой о выделении денег из Фонда национального благосостояния на эти цели и поддержку населения.

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